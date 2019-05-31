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رقم الخبر: 254384 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 21:24 الاقسام: عربيات  
سرايا القدس تكشف عن استهداف آليتين عسكريتين للعدو بطائرة مسيّرة

سرايا القدس تكشف عن استهداف آليتين عسكريتين للعدو بطائرة مسيّرة

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، عن استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" فقد أكدت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة حمم البدر، وأن العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره.
وأوضحت السرايا في فيديو نشره موقعها الإلكتروني أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة "حمم البدر" (العدوان الأخير على غزة).
وكان قيادي كبير في سرايا القدس تحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالعدو الصهيوني بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة حمم البدر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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