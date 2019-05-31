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رقم الخبر: 254383 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 21:21 الاقسام: محليات  
"علي ربيعي" متحدثاً رسمياً باسم الحكومة

"علي ربيعي" متحدثاً رسمياً باسم الحكومة

عين الرئيس الايراني حسن روحاني علي ربيعي كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الاجتماعية ومتحدثا باسم الحكومة .

واصدر الرئيس روحاني حكما عين بموجبه علي ربيعي كمستار لرئيس الجمهورية  لشؤون العلاقات الاجتماعية ومتحدثا باسم الحكومة.
وقال الرئيس روحاني في حكمة انه يتوقع من علي ربيعي الاستفادة من جميع قدرات الاتصالات لدى الاجهزة الحكومية في مختلف الابعاد لتطوير التعاطي مع وسائل الاعلام  والتواصل مع الناس على احسن وجه .
وتمنى الرئيس روحاني لربيعي الموفقية في انجاز المهام الموكلة اليه في ظل رعاية مبادئ القانون والاعتدال .

 
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