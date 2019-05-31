واصدر الرئيس روحاني حكما عين بموجبه علي ربيعي كمستار لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الاجتماعية ومتحدثا باسم الحكومة.

وقال الرئيس روحاني في حكمة انه يتوقع من علي ربيعي الاستفادة من جميع قدرات الاتصالات لدى الاجهزة الحكومية في مختلف الابعاد لتطوير التعاطي مع وسائل الاعلام والتواصل مع الناس على احسن وجه .

وتمنى الرئيس روحاني لربيعي الموفقية في انجاز المهام الموكلة اليه في ظل رعاية مبادئ القانون والاعتدال .