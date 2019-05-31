أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أشارت فيه الى زيارة مساعد وزير الخارجية في هذا البلد "سرغئي ريابكوف" الى طهران؛ معلنة ان موسكو تدعو أطراف الاتفاق النووي كافة الى ضبط النفس فيما يخص الإجراءات التي من شأنها أن تضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق.

وأضاف البيان: ان روسيا وايران تأملان في اصلاح الأمور ذات الصلة بالاتفاق النووي، وان اجتماع اللجنة المشتركة لـ"خطة العمل المشترك الشاملة" يساعد في هذا الخصوص؛ فضلاً عن ان اللقاء بين ريابكوف ومساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تطرق بشكل خاص الى الاوضاع المحيطة بإيران والآفاق المستقبلية للاتفاق النووي.

ولفت البيان الى ان الشركاء الايرانيين يعلمون بمواقف الجانب الروسي؛ وبما يستدعي أولاً اجراء دراسة شاملة بشأن ظروف تنفيذ البنود المتفق عليها في اطار الاتفاق النوي وايضاً تنفيذ الاتفاق حول تيسير آليات التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران، والذي أكد عليه وزراء الدول الاعضاء في الاتفاق النووي خلال بيانهم الصادر في 6 يوليو و24 سبتمبر 2018.

واضافت الخارجية الروسية: انه تم في لقاء طهران ادانة امتناع امريكا من تنفيذ تعهداتها قبال الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وايضاً محاولاتها في وضع العراقيل أمام الاتفاقات الحاصلة في اطار الاتفاق النووي والتهديد بفرض الحظر على الأمم المتحدة وايضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء فيها.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الروسية ايضاً: ان الجانبين الايراني والروسي اتفاقا على مواصلة الاتصالات المكثفة بينهما حول الاتفاق النووي وتعزيز التنسيق الثنائي بشتى المجالات في هذا الخصوص.