أكد وزير الداخلية "عبدالرضا رحماني فضلي" على ان مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام ستقام بكل عظمة وستكون أكثر شموخاً مقارنة مقارنة بأي وقت مضى؛ وذلك في ضوء المشاركة الحماسية الواسعة للشعب الايراني في هذه المسيرات.

وفي تصريح للمراسلين اليوم الخميس، اعتبر رحماني فضلي المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس بأنها تبلور لروح التماسك والتآلف بين الأمة الاسلامية وتجسيد لأداء المسؤولية الدينية المتمثلة في الاهتمام بأمور المسلمين.

واضاف: ان دور الثورة الاسلامية والامام الراحل(رض) في احياء هذه الشعيرة الاسلامية الهامة واتباع تعليمات النبي الأكرم(ص) بضرورة الاهتمام بشؤون المسلمين، انه ليبعث على الفخر والاعتزاز للمسلمين في ايران. وتابع: انه نظرا للظروف الراهنة حيث المؤامرات الصهيونية التي دخلت حيّز التنفيذ بدعم سافر من الادارة الامريكية عدوة الانسانية لمعاداة بلدان المنطقة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية القوية، فإن مشاركة الشعب الايراني بكافة شرائحه الدينية والمذهبية وأطيافه السياسية في مسيرات يوم القدس العالمي ستسطر ملحمة عظيمة في الدفاع عن وحدة الاراضي والتماسك الوطني، وبالتالي تعزيز الامن الوطني وتحقيق مصالح البلاد.