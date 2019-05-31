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رقم الخبر: 254378 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 18:39 الاقسام: رياضة  
دوري أبطال آسيا.. ذوب آهن الإيراني يتصدر مجموعته بالتعادل مع النصر السعودي

دوري أبطال آسيا.. ذوب آهن الإيراني يتصدر مجموعته بالتعادل مع النصر السعودي

تعادل ذوب آهن أصفهان الإيراني والنصر السعودي، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع فريق ذوب آهن رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهلا معًا عن المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبهما كلًا من الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.
وكان من المقرر إقامة المباراة في مدينة كربلاء العراقية في 20 مايو/ أيار الجاري، لكن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل موعد المباراة، ونقلها إلى الدوحة القطرية.
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له: "يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة دوري أبطال آسيا بين ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي، على ستاد مدينة كربلاء الرياضية في العراق، قد تأجلت".
وأضاف: "اتخذ الاتحاد الآسيوي هذا القرار بدعم من كافة الأطراف المعنية بمصلحة السلامة، إذ أن الاتحاد يضع أمن وسلامة جميع أطراف اللعبة على رأس أولوياته".

 
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مصدر الخبر: فارس للأنباء
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