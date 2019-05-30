دان علماء أهل السنة في ايران، في بيان مشترك لهم، جرائم الاحتلال الصهيوني وكذلك مؤامرة ما يسمى بـ"صفقة القرن"؛ داعين الشعب الايراني الأبي للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأفادت (إرنا)، عن امانة لجنة التخطيط للمدارس الدينية لاهل السنة في ايران، ان علماء اهل السنة في ايران اصدروا بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي جاء فيه: "ان شهر رمضان هو شهر الصبر والاستقامة الذي وعد الله المؤمنين فيه بالنصر وعدم الخوف من الاعداء"؛ مضيفاً ان "الارادة الالهية تكمن في رفع راية الايمان والحق عالية على يد المجاهدين في سبيل الله".

وجاء في البيان ايضاً: "نحن نستقبل يوم القدس هذا العام في الوقت الذي مخالب الاحتلال الصهيوني الغاصب ملطخة بدماء الفلسطينيين الابرياء، وان امريكا المجرمة وبنقل سفارتها الى القدس الشريف منحت الشرعية الى هذا الاجرام وهي اليوم بصدد تمرير مشروعها المشين المسمى بـ(صفقة القرن) بالتعاون مع اولئك الذين ينسبون انفسهم الى الدين الاسلامي المبين".

وأهاب علماء السنة في ايران، بالشعب الايراني الابي للمشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وادانة مخطط صفقة القرن الصهيو-امريكي.