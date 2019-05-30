  • الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠
  • الخميس , مايو 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254377 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
علماء أهل السنة في ايران يدعون للمشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي

علماء أهل السنة في ايران يدعون للمشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي

دان علماء أهل السنة في ايران، في بيان مشترك لهم، جرائم الاحتلال الصهيوني وكذلك مؤامرة ما يسمى بـ"صفقة القرن"؛ داعين الشعب الايراني الأبي للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأفادت (إرنا)، عن امانة لجنة التخطيط للمدارس الدينية لاهل السنة في ايران، ان علماء اهل السنة في ايران اصدروا بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي جاء فيه: "ان شهر رمضان هو شهر الصبر والاستقامة الذي وعد الله المؤمنين فيه بالنصر وعدم الخوف من الاعداء"؛ مضيفاً ان "الارادة الالهية تكمن في رفع راية الايمان والحق عالية على يد المجاهدين في سبيل الله".

وجاء في البيان ايضاً: "نحن نستقبل يوم القدس هذا العام في الوقت الذي مخالب الاحتلال الصهيوني الغاصب ملطخة بدماء الفلسطينيين الابرياء، وان امريكا المجرمة وبنقل سفارتها الى القدس الشريف منحت الشرعية الى هذا الاجرام وهي اليوم بصدد تمرير مشروعها المشين المسمى بـ(صفقة القرن) بالتعاون مع اولئك الذين ينسبون انفسهم الى الدين الاسلامي المبين".

وأهاب علماء السنة في ايران، بالشعب الايراني الابي للمشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وادانة مخطط صفقة القرن الصهيو-امريكي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8339 sec