نفى مدير شؤون السلام والأمن الدولي في وزارة الخارجية الايرانية "رضا نجفي" مزاعم وزير الخارجية السعودي "ابراهيم العساف" بشأن ما وصفه بـ"تدخل ايران في شؤون الدول الاخرى"؛ مصرحاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتطلع الى تركيز اجتماع منظمة التعاون الاسلامي على القضية الرئيسية وذات الاولوية الاسلامية أي فلسطين.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية اليوم الخميس، ان نجفي الذي يرأس الوفد الايراني الى القمة الرابعة عشرة لرؤساء الدول الاعضاء في منطقة التعاون الاسلامي المنعقد في جدة، نفى بشدة مزاعم وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال كلمة افتتاح اجتماع وزراء خارجية القمة والذي اتهم ايران بـ"التدخل في شؤون البلدان الاخرى"؛ على حد تعبيره.

وقال هذا المسؤول في الخارجية الايرانية: "ان الجمهورية الاسلامية، إذ تنفي الاتهامات الموجهة من وزير الخارجية السعودي خلال هذا الاجتماع، تأمل بوصفها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاسلامي بأن يسهم هذا الاجتماع الذي يعقد خلال شهر رمضان المبارك، في تعزيز الوحدة بين الأمة الاسلامية وان يركز على القضية الرئيسية وذات الاولوية في العالم الاسلامي أي القضية الفلسطينية".

يذكر أنه بالتزامن مع الاعلان عن انضمام ايران الى الاتفاق على وثيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اليوم، اعلن رئيس الوفد الايراني الى هذا الاجتماع تحفظه الرسمي على بعض النقاط المدرجة في هذه الوثيقة والتي من شأنها أن تلمح الى التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ يضاف الى ذلك ان العديد من الوفود المشاركة خلال كلماتهم في هذا الاجتماع اكدت على دعم الشعب الفلسطيني ورفض مؤامرة ما يسمى بـ"صفقة القرن".