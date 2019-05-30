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رقم الخبر: 254375 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 16:13 الاقسام: دوليات  
ستة قتلى بتفجير انتحاري أمام جامعة عسكرية في كابل

ستة قتلى بتفجير انتحاري أمام جامعة عسكرية في كابل

أكدت شرطة كابل أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب ستة آخرون، جراء تفجير انتحاري وقع اليوم الخميس عند مدخل جامعة المارشال فهيم للدفاع الوطني غرب العاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أفغاني قوله، إن الانتحاري فجر نفسه بعد أن منع من دخول المبنى، وجاء ذلك في وقت كان فيه الطلبة يغادرون الجامعة التي تعد من أكبر مراكز التدريب العسكرية في البلاد.
ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن الهجوم.

 
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