وقال منوجهر منطقي، أمين هيئة تطوير تكنولوجيا الفضاء والنقل المتقدم في قسم العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية في ايران: إن إحدى التحديات التي تواجهها الحكومة هذا العام هو تنمية فرص العمل من خلال توظيف ازدهار الإنتاج واستخدام كوادر ذات كفاءة" ، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الطيران المدني العام في البلاد.

ووصف قطاع الجوفضاء بمثابة مجال يساهم في تعزيز طاقات شبان البلاد حيث ان ايران لديها امكانيات طيبة على صعيد الكوادر المتخصصة في هذا القطاع التكنولوجي المتقدم.

واوضح منطقي ، إنه في مثل هذه الأيام التي يفرض فيها الحظر الاقتصادي على البلاد ولا يُسمح لها بشراء الطائرات المدنية من البلدان الاخرى ، فإن ازدهار النشاطات في في قطاع الطيران العام يمكنه أن يفتح منافذ أمل إلى فرص جديرة بالاهتمام.

وتابع: لقد وافقت هيئة تطوير تكنولوجيا الفضاء والنقل المتقدمة التابعة لقسم العلوم والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية، ومنظمة الطيران المدني وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية على عقد اتفاق يقضي بتلبية الاحتياجات المحلية لقطاع صناعة الطيران المدني في البلاد.

ونوه الى إن الجهات الفاعلة في هذا المجال تعتزم اتخاذ خطوات حازمة في اطار مذكرة التفاهم والاتفاق، ماسيؤدي إلى إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين المؤسسات لتطوير الطيران المدني في ايران، وسيكون التعاون وفق هذه الشراكة الثلاثية.