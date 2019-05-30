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رقم الخبر: 254372 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 16:00 الاقسام: محليات  
برلماني يهودي ايراني يدعو يهود العالم لاعلان معارضهم للصهيونية
عبر المشاركة في مسيرات يوم القدس

برلماني يهودي ايراني يدعو يهود العالم لاعلان معارضهم للصهيونية

دعا النائب عن الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني سيامك مرة صدق يهود العالم للاعلان للعالم عن معارضتهم للصهيونية السياسية والاجرامية عبر المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي غدا الجمعة وهي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفي بيان اصدره بالمناسبة اليوم الخميس، اكد مرة صدق بان اليهود الايرانيين سيشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي اداء لمسؤوليتهم الوطنية والدينية كما في الاعوام الماضية، وسيستعرضون مرة اخرى عبر هذه المشاركة تضامن جميع موحدي العالم في مكافحة الاستكبار والصهيونية الاحتلالية.
واضاف، انه وف الوقت الذي جاء العدو المستكبر بكل قواه ضد مصالح الشعب الايراني الابي، سيطلق جميع شرائح الشعب الايراني العظيم اقتداء باوامر قائد الثورة الاسلامية، الصرخات ضد اميركا واسرائيل الاحتلالية.
وقال، اننا على ثقة بانه ليس بعيدا تحرير القدس الشريف من براثن الانجاس والتحرير الكامل للشعب الفلسطيني البطل وان محور المقاومة بالسير على نهج الاب الروحي لموحدي العالم (قائد الثورة الاسلامية) سيحتفل قريبا.
ودعا مرة صدق جميع موحدي العالم خاصة اليهود الاحرار للمشاركة في هذه المسيرات للتاكيد من جديد على الضدية بين اليهودية النبوية وبين الصهيونية السياسية الاجرامية.

 
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