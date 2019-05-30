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رقم الخبر: 254371 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: محليات  
ريابكوف يسخر من الاتهامات الأمیركية لإيران بشأن الهجمات على ناقلات النفط

ريابكوف يسخر من الاتهامات الأمیركية لإيران بشأن الهجمات على ناقلات النفط

علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بأن إيران كانت وراء الهجمات على ناقلات النفط في الإمارات، بأنها أسوأ حتى من العبارة البريطانية "من المرجح للغاية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه التصريحات، لا تساعد على تطبيع الأوضاع، بل هي، كما يقال، "تسكب الزيت على النار".
ودعا جميع بلدان المنطقة الخليجیة إلى "الاهتمام بمهمة إنشاء نظام أمني جماعي، إن لم يكن نظام، وعلى الأقل عناصره في شكل تدابير لتعزيز الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات وإنشاء قنوات اتصال بين العواصم، وتصب في إطار الفكرة الإيرانية المتمثلة في إبرام معاهدة عدم الاعتداء، والتي طرحها مؤخرا وزير الخارجية الإيراني، السيد ظريف".
وتابع: "هذه ليست حتى عبارة "من المرجح للغاية" البريطانية، هذا شيء أسوأ، ببساطة فرض رأي قاطع على بقية العالم، ومحاولة للقيام بذلك".
واعتبر إلى أن "هذا النهج في منطقة الشرق الأوسط يعد خطيرا على نحو مضاعف، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل بطريقة هادئة لضمان أن يسود الحس السليم وأن المواجهة، التي تم وضعها أصلا في هذا النوع من طرح الأسئلة، قد يفسح المجال لنهج أكثر عقلانية وأن الناس المعنيين بهذه الأمور، يمارسون الدبلوماسية، وليس الدعاية".
وأكد ريابكوف أنه "لا يمكننا أن نعتبر ما يقوله زملاؤنا الأميركيون أمرا مصدقا، لقد رأينا أمثلة لا حصر لها لكيفية "ضبط" بعض الحقائق أو الأحداث من قبل الأميركيين بحيث تكون مناسبة سواء للأوامر السياسية أو لأفكارهم الوطنية الضيقة حول ما يحدث وكيف ينبغي القيام به".

 
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