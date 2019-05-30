وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في استاد "نقش جهان" في اصفهان، انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي الثاني سجل برسبوليس هدف الفوز من قبل احمد نوراللهي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم لاعب سباهان وانحرف الى داخل المرمى بعيدا عن متناول الحارس.

وحفلت المباراة بالاثارة في معظم دقائقها وكان برسبوليس هو الافضل من حيث الانتشار وتنسيق الهجات والخطورة على المرمى وكانت له كرتان ارتطمتا بالعارضة والقائم، الاولى في الشوط الاول من قبل مهدي ترابي والثانية في الشوط الثاني من قبل علي عليبور.

وسنحت فرصة ذهبية لسباهان اصفهان للتقدم حينما حصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة 114 الا ان مهدي كياني اطاح بها عاليا خارج المرمى.

وطرد حكم المباراة لاعبي سباهان محمد ايران بوريان في الشوط الثاني وكيروش ستانلي قبل بداية الوقت الاضافي.

وبهذه النتيجة فقد تاهل برسبوليس الى نهائي بطولة كاس ايران حيث سيلتقي داماش كيلانيان على استاد "فولاد اهواز" يوم الاحد القادم.