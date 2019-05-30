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رقم الخبر: 254367 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 14:13 الاقسام: دوليات  
بوتين ينفذ صبره تجاه البيت الابيض.. ويدعو لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا

بوتين ينفذ صبره تجاه البيت الابيض.. ويدعو لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا

أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم للمجلس مشروع قانون توقف روسيا العمل بمعاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
وقال فولودين للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لمجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق عمل روسيا بمعاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار فولودين إلى أنه خلال ساعة واحدة سوف ينظر مجلس الدوما في مشروع القانون ويحدد موعد دراسته.
يذكر بأن ترامب كان أعلن، في وقت سابق، عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في 2 شباط/ فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، وأضاف بأن روسيا لن تدخل في سباق التسلح الباهظ لموسكو.
في الوقت نفسه، أكد بوتين أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "تبقى على الطاولة والأبواب مفتوحة".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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