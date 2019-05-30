  • الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠
  • الخميس , مايو 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254362 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 13:36 الاقسام: عربيات  
منظمة التحرير الفلسطينية: بعد حل الكنيست "أصبحت الآن صفقة القرن القادم"

منظمة التحرير الفلسطينية: بعد حل الكنيست "أصبحت الآن صفقة القرن القادم"

تعليقا على قرار الكنيست الإسرائيلي حل نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن صفقة القرن التي يعتزمون الإعلان عنها قريبا "أصبحت الآن صفقة القرن القادم".
وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إلى أن الإعلان عن الصفقة كان يجب أن يتم بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تشكل.
ووافق الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على حل نفسه، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 سبتمبر القادم، ولم يسبق أن حل أي برلمان نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.
وبأغلبية 74 صوتا مقابل 45، أقر النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حل الكنيست الذي قدمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو، لتشكيل ائتلاف حكومي.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، قد ذكر في وقت سابق أن الكشف عن "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط سيتم بعد انتهاء شهر رمضان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، الشهر الماضي، أن الإعلان عن "الصفقة" سيحدث بعد تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة جديدة في إسرائيل وانتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.
 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6844 sec