اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي"، ان "يوم القدس، هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، ذكر صالحي : لقد مرّت اربعون عاما على "كامب ديفيد" حتى "صفقة القرن"؛ الامريكيون بدءأ من "كارتر" وصولا الى "ترامب"، اضرموا نيران الحرب والعنف في المنطقة.

واضاف وزير الثقافة في تغريدته، ان "السلام المستدام يكمن في عودة الديمقراطية الى فلسطين، وان يُمنح المواطنون واللاجئون حق تاسيس الدولة؛ يوم القدس هو يوم الدفاع عن حق السيادة للشعب الفلسطيني.



