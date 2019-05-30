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رقم الخبر: 254359 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 12:34 الاقسام: محليات  
امیرعبداللهیان: عالم بدون "اسرائيل" سيكون خالياً من الارهاب والعنف

امیرعبداللهیان: عالم بدون "اسرائيل" سيكون خالياً من الارهاب والعنف

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسین امیرعبداللهیان ان عالما بدون "اسرائيل" سيكون آمنا وخالياً من الارهاب والعدوان والعنف.

وورد على الحساب الشخصي لحسین امیرعبداللهیان في موقع تويتر، إن يوم القدس في العام الجاري سيكون يوماٌ ملحمياً ولاشك أننا سنقيم الصلاة في القدس.
كما ورد على حسابه الشخصي في الايام الماضية حول مايسمى "صفقة القرن"، إن كوشنر الصهر الصهيوني لترامب قال إنه سيعلن عن تفاصيل مشروعه في البحرين ويخطط نتانياهو لتحويله الى جزيرة اسرائيلية كما إن الرياض تريد فرض نفقات الصفقة على البحرين فيما يواصل آل خليفة سياستهم الاجرامية ضد شعبهم وخيانة الشعب الفلسطيني.

 

 
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