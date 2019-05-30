وقال اللواء باقري في بيان اصدره الاربعاء بالمناسبة، لاشك ان يوم القدس العالمي لهذا العام سيشهد حركة حماسية للامة لاسلامية في تجديد العهد والبيعة مع الاهداف السامية للقدس الشريف ودعم ومواكبة الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة الكيان الصهيوني الاحتلالي والمزيف والقاتل للاطفال وحماته الاقليميين والدوليين، وسيدحض اوهام الفرعون الحاكم في اميركا في فرض "صفقة القرن الفاشلة" ومحو فلسطين كما اجهض حلم "الشرق الاوسط الكبير" و"اسرائيل من النيل الى الفرات".

واضاف، انه وبفضل الباري تعالى كما في الاعوام الاربعين الماضية، سيثبت الشعب الايراني بمختلف اطيافه ومن ضمنه اسرة القوات المسلحة الكبيرة بحضورها ومشاركتها الحماسية والثورية والشاملة بان قضية فلسطين والقدس لا يمكن محوها وسيتحقق وعد الله الصادق في نصرة فلسطين والقضاء على المحتلين وتحرر الارض المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبلسمة جراح قبلة المسلمين الاولى في العالم واحياء فلسطين المقتدرة والمستقلة والشامخة.



