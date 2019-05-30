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|رقم الخبر: 254357
|تاريخ النشر: أيار 30, 2019
|الوقت: 12:23
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:
ایران
📌قائد الثورة: یوم القدس العالمي هذا العام أهم من کل عام
📌دعوات عامة للمشارکة الواسعة في یوم القدس العالمي
📌سید هادي الخامنئي: لنعتذر من الناس للاخطاء التي وقعنا فيها
جمهوري اسلامي
📌انصار الله تطالب فرنسا بوقف بیع السلاح للسعودیة والامارات
📌ایاد علاوي: امریکا تجري مباحثات مع البعثیین
📌ناشط سیاسي امریکي: هدف "صفقة القرن" تسهیل حصول الصهاینة علی مصادر الطاقة
کیهان
📌قائد الثورة: التفاوض الامریکي تکنیک لتکمیل استراتیجیة الضغوط
📌مسیرة یوم القدس العالمي "لا" کبیرة من العالم الاسلامي لـ"صفقة القرن"
📌الحشد الشعبي یحذر من تسلیح امریکا لشیوخ الدواعش في العراق
📌الاسوشیتدبرس: نتنیاهو یخشی صواریخ حزب الله لبنان
دنیاي اقتصاد
📌 رئیس الجمهوریة یدعو ابناء الشعب الی المشارکة الواسعة في مسیرات یوم القدس العالمي
📌وزیرا الخارجیة الامریکي والمصري یجریان مباحثات بشأن ایران
شرق
📌الرئیس روحاني: الطریق غیر مغلق اذا عاد الاعداء الی طاولة المفاوضات
📌اتخاذ القرار حول بالیرمو و CFT حتی 21 حزیران
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