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رقم الخبر: 254357 تاريخ النشر: أيار 30, 2019 الوقت: 12:23 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:

ایران

📌قائد الثورة: یوم القدس العالمي هذا العام أهم من کل عام

📌دعوات عامة للمشارکة الواسعة في یوم القدس العالمي

📌سید هادي الخامنئي: لنعتذر من الناس للاخطاء التي وقعنا فيها

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۹ خرداد :

📌انصار الله تطالب فرنسا بوقف بیع السلاح للسعودیة والامارات

📌ایاد علاوي: امریکا تجري مباحثات مع البعثیین

📌ناشط سیاسي امریکي: هدف "صفقة القرن" تسهیل حصول الصهاینة علی مصادر الطاقة

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۹ خرداد :

📌قائد الثورة: التفاوض الامریکي تکنیک لتکمیل استراتیجیة الضغوط

📌مسیرة یوم القدس العالمي "لا" کبیرة من العالم الاسلامي لـ"صفقة القرن"

📌الحشد الشعبي یحذر من تسلیح امریکا لشیوخ الدواعش في العراق

📌الاسوشیتدبرس: نتنیاهو یخشی صواریخ حزب الله لبنان

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۹ خرداد :

📌 رئیس الجمهوریة یدعو ابناء الشعب الی المشارکة الواسعة في مسیرات یوم القدس العالمي

📌وزیرا الخارجیة الامریکي والمصري یجریان مباحثات بشأن ایران

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۹ خرداد :

📌الرئیس روحاني: الطریق غیر مغلق اذا عاد الاعداء الی طاولة المفاوضات

📌اتخاذ القرار حول بالیرمو و CFT حتی 21 حزیران

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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