ایران

📌قائد الثورة: یوم القدس العالمي هذا العام أهم من کل عام

📌دعوات عامة للمشارکة الواسعة في یوم القدس العالمي

📌سید هادي الخامنئي: لنعتذر من الناس للاخطاء التي وقعنا فيها

جمهوري اسلامي

📌انصار الله تطالب فرنسا بوقف بیع السلاح للسعودیة والامارات

📌ایاد علاوي: امریکا تجري مباحثات مع البعثیین

📌ناشط سیاسي امریکي: هدف "صفقة القرن" تسهیل حصول الصهاینة علی مصادر الطاقة

کیهان

📌قائد الثورة: التفاوض الامریکي تکنیک لتکمیل استراتیجیة الضغوط

📌مسیرة یوم القدس العالمي "لا" کبیرة من العالم الاسلامي لـ"صفقة القرن"

📌الحشد الشعبي یحذر من تسلیح امریکا لشیوخ الدواعش في العراق

📌الاسوشیتدبرس: نتنیاهو یخشی صواریخ حزب الله لبنان

دنیاي اقتصاد

📌 رئیس الجمهوریة یدعو ابناء الشعب الی المشارکة الواسعة في مسیرات یوم القدس العالمي

📌وزیرا الخارجیة الامریکي والمصري یجریان مباحثات بشأن ایران

شرق

📌الرئیس روحاني: الطریق غیر مغلق اذا عاد الاعداء الی طاولة المفاوضات

📌اتخاذ القرار حول بالیرمو و CFT حتی 21 حزیران