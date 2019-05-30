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رقم الخبر: 254356 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 23:19 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي
خلال استقباله حشداً من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد

قائد الثورة: قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي

اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، التفاوض تكتيك أميركا لاستكمال استراتيجية الضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال استقباله حشداً من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد اليوم الاربعاء، قال سماحته: ان طريق المواجهة هو أن يستخدم الطرف المقابل لهم أداة ضغطه لتقليل الضغط على نفسه؛ ولكن لو خدع بدعوة التفاوض وتصور أنه لا حاجة له لأدوات الضغط سينزلق حينها ويتدهور وذلك يعني الخسارة الحقيقية.

وأشار قائد الثورة الى قدرات البلاد النووية والعلمية، واضاف: ان قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي؛ ليس بسبب الحظر وأميركا، بل من منطلق مبادئنا، اذ نعتبره حراماً من الناحية الفقهية والشرعية.

وقال: ان البعض كانوا يقولون ننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه؛ وهذا القول خاطئ أيضاً لأننا ننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الآخر يعلم أيضاً بأننا لن نستخدمه وهو ما يجعله بلا تأثير بالنسبة لنا. 

وأكد بأن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي يجري تنفيذه في الوقت الحاضر ومن ثم سيتم اتخاذ ما يقتضي الحال، وقال: ان التوقف في هذا الحد لا معنى له ولكن هذا القرار يكفي في الوقت الحاضر؛ ولو اقتضى الحال سنستخدم من ثم أدوات لاحقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/إرنا
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