قائد الثورة: قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي

وخلال استقباله حشداً من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد اليوم الاربعاء، قال سماحته: ان طريق المواجهة هو أن يستخدم الطرف المقابل لهم أداة ضغطه لتقليل الضغط على نفسه؛ ولكن لو خدع بدعوة التفاوض وتصور أنه لا حاجة له لأدوات الضغط سينزلق حينها ويتدهور وذلك يعني الخسارة الحقيقية.

وأشار قائد الثورة الى قدرات البلاد النووية والعلمية، واضاف: ان قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي؛ ليس بسبب الحظر وأميركا، بل من منطلق مبادئنا، اذ نعتبره حراماً من الناحية الفقهية والشرعية.

وقال: ان البعض كانوا يقولون ننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه؛ وهذا القول خاطئ أيضاً لأننا ننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الآخر يعلم أيضاً بأننا لن نستخدمه وهو ما يجعله بلا تأثير بالنسبة لنا.

وأكد بأن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي يجري تنفيذه في الوقت الحاضر ومن ثم سيتم اتخاذ ما يقتضي الحال، وقال: ان التوقف في هذا الحد لا معنى له ولكن هذا القرار يكفي في الوقت الحاضر؛ ولو اقتضى الحال سنستخدم من ثم أدوات لاحقة.