قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، إنه يجب على الكونغرس اتخاذ إجراءات بحق الرئيس دونالد ترامب، إثر عجز المدعي الخاص روبرت مولر عن توجيه اتهامات لترامب.

وجاء في تصريح نشره نادلر: "بالنظر إلى أن المدعي الخاص مولر لم يتمكن من توجيه تهم جنائية ضد الرئيس، فإن الكونغرس هو الذي يتعين عليه الرد على جرائم ترامب وأكاذيبه ومخالفاته الأخرى، وهذا ما سنفعله"، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون، حتى رئيس الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، أشار نادلر إلى أنه يعتقد أن مولر أعطى انطباعا أن ترامب لم يكشف الحقيقة عن نتائج التحقيق، قائلا: "على الرغم من أن سياسة وزارة العدل منعت المدعي الخاص من توجيه تهم جنائية ضد الرئيس، فإن المدعي الخاص أظهر بوضوح أن الرئيس ترامب يكذب بشأن استنتاجات المدعي الخاص".

وأعلن روبرت مولر، المحقق الخاص في "تدخل روسيا المزعوم" في الانتخابات الأمريكية، في وقت سابق، أنه لا يمكن في الوقت الراهن مقاضاة ترامب لأن ذلك مخالف للقانون وخارج نطاق صلاحياته.

وأكد مولر أنه "ليس هناك أي دليل على وجود تواطؤ بين الرئيس دونالد ترامب والروس" خلال الحملة الانتخابية.

وأعلن مولر أنه يغلق رسميا مكتب المحقق الخاص في "التدخل الروسي" وسيقدم استقالته من وزارة العدل وسيحل فريقه ليعود إلى حياته الشخصية، لأن التحقيق قد انتهى.