وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء كتب ظريف على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك: ان القدس ليست متعلقة باميركا لتمنحه الى احد ولا هي متعلقة باسرائيل لتهيمن عليها ولا هي متعلقة بشركاء الجريمة القساة الذين يسعون لشرائها.

واضاف، ان القدس متعلقة بفلسطين والفلسطينيين؛ التاريخ اثبت بان من يتجاهل هذه (الحقيقة) سيمنى بهزيمة مخزية.

واكد ظريف في تغريدته ان ايران تقف الى جانب فلسطين.