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رقم الخبر: 254354 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
ظريف: القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم

ظريف: القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم، مؤكدا وقوف ايران الى جانب هذا الشعب.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء كتب ظريف على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك: ان القدس ليست متعلقة باميركا لتمنحه الى احد ولا هي متعلقة باسرائيل لتهيمن عليها ولا هي متعلقة بشركاء الجريمة القساة الذين يسعون لشرائها.
واضاف، ان القدس متعلقة بفلسطين والفلسطينيين؛ التاريخ اثبت بان من يتجاهل هذه (الحقيقة) سيمنى بهزيمة مخزية.
واكد ظريف في تغريدته ان ايران تقف الى جانب فلسطين.

 
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