فند المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سيد عباس موسوي، الاربعاء، بشدة مزاعم جون بولتون خلال زيارته الى أبوظبي حول علاقة ايران في أحداث الفجيرة بالامارات، واعتبرها ناجمة عن الخطط الذهنية والسياسات المخربة لفريق (ب) المعادي لإيران.

واضاف: إن طرح هكذا مزاعم مضحكة من قبل بولتون خلال لقائه عضوين من أعضاء ذلك الفريق الذي يحمل توجهات معادية لإيران منذ تاريخ طويل ليس أمراً مستغرباً.

وتابع: ليعلم بولتون وباقي دعاة الحروب ومثيري الفوضى أن الصبر الاستراتيجي واليقظة الكبيرة والاستعداد الدفاعي التام للجمهورية الاسلامية المنبثق عن ارادة شعب عظيم ومقاوم، سيمنع تحقيق رغباتهم المشؤومة في إحداث فوضى في المنطقة.

اكد موسوي، ان استعداد ايران الدفاعي سيمنع حدوث فوضى في المنطقة.

وقد إدّعى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الأربعاء، وخلال جلسة مع الصحافيين في السفارة الأميركية: إنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي إستهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/ مايو الجاري.

وأضاف: أنه "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران"، وفق تعبيره.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية إتهامات بولتون لطهران بالوقوف وراء تفجيرات الفجيرة.

ورأت الخارجية في بيان لها أن هذه الاتهامات نابعة من سياسة تخريبية لفريق ضد إيران.

وأعلن بولتون عن وصوله الامارات عبر صفحته على تويتر، وقال: إنه يتطلع إلى لقاء حلفاء الولايات المتحدة لبحث ما وصفه بالقضايا الأمنية المهمة التي تخص المنطقة.

وهذه هي الزيارة الأولى لبولتون إلى المنطقة بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. كما تأتي هذه الزيارة عشية عقد قمتي مكة اليوم الخميس.

بالتزامن، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأميركي المكلّف بصفقة القرن جاريد كوشنر سيبدأ جولة في المنطقة هذا الأسبوع يزور خلالها الرباط وعمان والقدس المحتلة.

وسيرافق كوشنر المبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

ومن المرتقب أن تكشف واشنطن في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل وخلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد، وهو المؤتمر الذي أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعته ودعت الآخرين لذلك. ولم يعط البيت الأبيض أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكان ترامب قد كلّف كوشنر منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيزور كوشنر في 1 حزيران/ يونيو المقبل سويسرا ثم لندن وسيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

بالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن كوشنر يصل إلى فلسطين المحتلة على خلفية أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وإمكانية تقديم موعد الانتخابات، ومن المقرر أن يجتمع مع نتنياهو في القدس رغم وجود مخاوف من إعادة الانتخابات في "إسرائيل".

وكشفت هذه الوسائل عن وجود خشية من أن لا تسمح الانتخابات المبكرة في "إسرائيل" للأميركيين المضي قدماً في إطلاق خطتهم للسلام "صفقة القرن".

* موسكو: ورشة المنامة محاولة أميركية جديدة لفرض تسوية بديلة

وفي السياق، إنتقدت موسكو من جهتها مبادرة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر المنامة واتهمتها بمحاولة فرض رؤية وسبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيداً عن حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن "واشنطن تسعى بعد فشل مؤتمر وارسو إلى تغيير الأولويات للأجندة الإقليمية، وفرض ما يسمى رؤية بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وعبرت الخارجية عن قلقها العميق من السعي الأميركي الدؤوب لتبديل الحل السياسي عبر مبدأ حل الدولتين بحزمة من المكافآت الاقتصادية.

نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية دعا من جانبه الدول الخليجية إلى التراجع عن إستضافتها مؤتمر البحرين ومشاركتها فيه.

وفي مقابلة له مع الميادين قال الحية: إن مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن إيران مستهدفة اليوم لأنها جزء من مكونات المنطقة المقاومة والممانعة لسياسة أميركا و"إسرائيل".

* خلاف ترامب وبولتون يحتدم

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشتكى مؤخرًا أمام عدد من زواره من مستشاره للأمن القومي جون بولتون، مؤكدة أن التباين ظهر بينهما بشكل واضح خلال زيارة ترامب إلى اليابان التي انتهت الثلاثاء.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن "ترامب ناقض بولتون في ملفي إيران وكوريا الشمالية"، مضيفة انه "خلافًا لأهداف بولتون، أكد ترامب أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران وأن كوريا الشمالية لم تجرِ تجارب صاروخية تشكل إنتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة".

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن بولتون لا تربطه علاقة شخصية مقربة من ترامب، فيما أكد مصدر مقّرب من ترامب أن "ما يجري الآن مع بولتون هو شبيه لما حصل عندما إنقلب ترامب على وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون قبل إقالته من منصبه".

ولفت إلى أن "ترامب غير راض عن سياسات بولتون حيال فنزويلا والحملة الهادفة إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو".

ونقل التقرير عن عدد من المسؤولين أن "بولتون محبط حيال ترامب، ويرى أنه ليس مستعدًا للسعي من أجل التغيير في منطقة الشرق الأوسط".