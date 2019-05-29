

واشار عراقجي الى ان استنتاج مراسل الوكالة الروسية الذي اجرى مقابلة معه في الدوحة يوم امس كان خاطئا وقال، انه مثلما اعلنا مرارا لم ولن تكون هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للحوار والتفاوض مع جميع دول منطقة الخليج الفارسي من اجل خفض التوتر وارساء علاقات متوازنة وبناءة مبنية على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

وکانت وكالة "ريانوفوستي" قد اوردت نقلا عن عراقجي استعداد ايران للتصدي لاي اجراء عسكري.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله "اننا نامل بالحوار لكننا في ذات الوقت على استعداد للحرب".

ورفض مساعد الخارجية الايرانية الاتهامات الاميركية بزعم ضلوع ايران في التفجيرات التي طالت ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة.

واضاف، هنالك افراد يسعون لسوق اميركا نحو الحرب، ولو وقع مثل هذا الامر فانه خطير لمنطقة غرب اسيا كلها.

وتابع عراقجي، ان ايران على استعداد لمواجهة اي اجراء عسكري ونعتقد بانهم يدركون قدراتنا في هذا المجال ولكن ليس هذا ما نريده، اذ اننا دعاة سلام.

وقال عراقجي في تصريحه لوكالة "ريانوفوستي"، ان المهم لنا هو الافعال وليس الاقوال. اننا نتوقع منهم المبادرة الى اجراءات عملية لان مجرد الكلام ليس كافيا.





