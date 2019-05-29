

وقال علي بیرانوند، في تصريح لمراسل فارس في خرم آباد، أن 600 فریق اعماري، تضم 9387 شخصاً، تابعة لمؤسسة تعبئة الاعمار شاركت في تقديم خدمات الاغاثة في المناطق المنكوبة.

واضاف: إنه تم ايفاد أكثر من 500 شخص من كوادر تعبئة الاعمار مع المعدات والاجهزة الى المزارع لتطهيرها وإعادة تأهيلها والحفاظ على المحاصيل الزراعية لاسيما مزارع الرمان والعنب والفواكه.

ونوه الى ايفاد 103 فرقة طبية تضم 496 كادرا الى المناطق المتضررة بالفيضانات حيث تم تقديم الخدمات لأكثر من 36 الف نسمة.

واشار الى تطهير فرق الاغاثة والانقاذ أكثر من 2000 منزل من المياه في المحافظة.



