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رقم الخبر: 254348 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
إعادة تأهيل 265 جسراً وطريقاً تضررت بالفيضانات غرب ايران

إعادة تأهيل 265 جسراً وطريقاً تضررت بالفيضانات غرب ايران

اعيد تأهيل 164 جسرا و 97 طريقا تضررت جراء الفيضانات والسيول الاخيرة في محافظة لرستان غربي ايران كما أفاد مسؤول تعبئة الاعمار (بسيج) في المحافظة علي بيرانوند.


وقال علي بیرانوند، في تصريح لمراسل فارس في خرم آباد، أن 600 فریق اعماري، تضم 9387 شخصاً، تابعة لمؤسسة تعبئة الاعمار شاركت في تقديم خدمات الاغاثة في المناطق المنكوبة.
واضاف: إنه تم ايفاد أكثر من 500 شخص من كوادر تعبئة الاعمار مع المعدات والاجهزة الى المزارع لتطهيرها وإعادة تأهيلها والحفاظ على المحاصيل الزراعية لاسيما مزارع الرمان والعنب والفواكه.
ونوه الى ايفاد 103 فرقة طبية تضم 496 كادرا الى المناطق المتضررة بالفيضانات حيث تم تقديم الخدمات لأكثر من 36 الف نسمة.
واشار الى تطهير فرق الاغاثة والانقاذ أكثر من 2000 منزل من المياه في المحافظة.

 

 
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