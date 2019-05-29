

وأعرب جهانغيري خلال الرسالة عن أمله في توظيف جميع الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين من أجل تعزيز العلاقات الطيبة القائمة بينهما في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية أكثر من ذي قبل.

وأكد جهانغيري، ان تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدين، سيكون بلا شك مثمرا ليس للشعبين العظيمين الإيراني والإندونيسي فحسب، بل للعالم الإسلامي برمته.





