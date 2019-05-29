|رقم الخبر: 254347
|تاريخ النشر: أيار 29, 2019
|الوقت: 17:53
|الاقسام: محليات
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جهانغيري يهنئ نظيره الإندونيسي الجديد
بعث اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري"، رسالة الى "معروف أمين"، هنأه خلالها بمناسبة تعيينه مساعدا جديدا لرئيس الجمهورية الإندونيسي.
وأعرب جهانغيري خلال الرسالة عن أمله في توظيف جميع الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين من أجل تعزيز العلاقات الطيبة القائمة بينهما في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية أكثر من ذي قبل.
وأكد جهانغيري، ان تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدين، سيكون بلا شك مثمرا ليس للشعبين العظيمين الإيراني والإندونيسي فحسب، بل للعالم الإسلامي برمته.
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