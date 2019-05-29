  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254347 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: محليات  
جهانغيري يهنئ نظيره الإندونيسي الجديد

جهانغيري يهنئ نظيره الإندونيسي الجديد

بعث اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري"، رسالة الى "معروف أمين"، هنأه خلالها بمناسبة تعيينه مساعدا جديدا لرئيس الجمهورية الإندونيسي.


وأعرب جهانغيري خلال الرسالة عن أمله في توظيف جميع الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين من أجل تعزيز العلاقات الطيبة القائمة بينهما في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية أكثر من ذي قبل.
وأكد جهانغيري، ان تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدين، سيكون بلا شك مثمرا ليس للشعبين العظيمين الإيراني والإندونيسي فحسب، بل للعالم الإسلامي برمته.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3833 sec