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رقم الخبر: 254346 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: اقتصاد  
صادرات سيستان وبلوجستان تشهد نموا بمقدار 97%

صادرات سيستان وبلوجستان تشهد نموا بمقدار 97%

اعلن مدير عام جمارك محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) "رضا راستي" عن نمو صادرات السلع من هذه المحافظة خلال الشهرين الماضيين بمقدار 97 بالمئة.


وأضاف راستي اليوم الاربعاء لمراسل ارنا، ان خلال هذه الفترة تم تصدير 288 الفا و 256 طنا من السلع ما تعادل قيمته 203 ملايين دولار وذلك عن طريق الجمارك والاسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان؛ مسجلة نموا بمقدار 97%  من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف ان معظم ماتم تصديره الى افغانستان وباكستان وباقي الدول الاجنبية كان الاسمنت  المحاصيل الزراعية و أنواع التمور و الغاز.


 

 
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