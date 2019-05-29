

وأضاف راستي اليوم الاربعاء لمراسل ارنا، ان خلال هذه الفترة تم تصدير 288 الفا و 256 طنا من السلع ما تعادل قيمته 203 ملايين دولار وذلك عن طريق الجمارك والاسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان؛ مسجلة نموا بمقدار 97% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف ان معظم ماتم تصديره الى افغانستان وباكستان وباقي الدول الاجنبية كان الاسمنت المحاصيل الزراعية و أنواع التمور و الغاز.





