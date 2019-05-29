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رقم الخبر: 254345 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
تراجع القوة الأمريكية في المستقبل بات مشهودا

تراجع القوة الأمريكية في المستقبل بات مشهودا

قال سفير الصين في طهران: إن تراجع القوة الأمريكية في المستقبل بات مشهودا وان النصر سيكون حليف للجانبين الصيني والإيراني.


وفي لقائه برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بمناسبة انتهاء مهام عمله في طهران اعرب السفير الصيني " يانغ سن" عن شكره للدعم الذي قدمه رئيس المجلس على مدى خمس سنوات من مهامه .
واوضح السفير الصيني ان طوال هذه الفترة كان له تعاون جيد مع الاصدقاء الايرانيين وان علاقات البلدين شهدت نموا في عهده كما ازداد تبادل الزيارات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.
واشار الى انه على الرغم من العراقيل التي يضعها الامريكيون لاعاقة تنمية العلاقات بين ايران والصين الا اننا متفائلون بمستقبل  هذه العلاقات .
بدوره اعرب لاريجاني عن تقديره للاجراءات التي قامها بها السفير الصيني خلال فترة تمثيله لبلاده في طهران ومساعيه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .
واعرب عن امله في استمرار الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين بما يعزز التعاون بينهما.

 

 
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