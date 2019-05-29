هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في رسالتين منفصلتين الى الأمين العام لحزب الله ووزير الخارجية اللبناني، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في رسالتين منفصلتين الى الأمين العام لحزب الله ووزير الخارجية اللبناني، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الايراني بعث رسالتين منفصلتين الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مهنأ بعيد المقاومة وتحرير المقاومة لجنوب لبنان من وجود الكيان الصهيوني.

وتمنى وزير الخارجية الايراني، في هاتين الرسالتين، العزة والشموخ للحكومة والشعب اللبناني وأشر شهداء المقاومة.





