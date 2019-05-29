العلاقات التركية الامريكية على شفا الانهيار بسبب اس 400

تبحث أمريكا بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات واشنطن.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع قناة "خبر تورك"، إن بلاده لم تتلق أي إنذار أمريكي يتعلق بصفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400".

وردا على سؤال، حول ماهية التصرف التركي، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بهذا الخصوص، قال الوزير، إنه لا ينوي التعليق على "الافتراضات".

الدفاع التركية: دفعنا للجانب الأمريكي بالكامل تكاليف توريد مقاتلات F-35

وأضاف خلوصي أكار: "نحن نلتزم خلال عملنا بشكل كامل بالتعهدات التي وافقنا عليها". مشددا على أن بلاده، دفعت للجانب الأمريكي بالكامل، تكاليف توريد مقاتلات F-35.

وأشار إلى أن، تركيا استلمت فعلا عدة طائرات حربية من الطراز المذكور، ويجري في الوقت الراهن، تدريب الطيارين الأتراك عليها.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن الولايات المتحدة أنذرت أنقرة، باستبعادها من المشاركة في برنامج مقاتلات F-35، إذا لم تتخل عن شراء المنظومات الروسية.

وتطالب الولايات المتحدة، الجانب التركي باستمرار بالتخلي عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على مقاتلة "إف-35" إذا لم تقم بذلك.

وفي يوم 21 مايو الجاري، نقلت قناة CNBC عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أمهلت أنقرة، فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400".

ويدور جدال بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

وقال مصدران مطلعان على دور تركيا في برنامج صناعة مقاتلات الشبح الأمريكية إف-35 وطلبا عدم الكشف عن هويتها إن القرار النهائي بشأن تعليق تدريب الطيارين الأتراك لم يتخذ بعد.

تركيا تعيّن مكانين هامين لنصب الصواريخ الروسية فيهما

وتأتي المداولات بعد دلائل على أن تركيا تمضي قدما في عملية شراء منظومة إس-400. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في 22 مايو أيار إن العسكريين الأتراك يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام منظومة إس-400 وقال إن عسكريين من روسيا ربما يأتون إلى تركيا.

ويتلقى طيارون أتراك أيضا تدريبا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا. ولم يتضح إن كان صدور قرار بتعليق تدريباتهم سيعني ضرورة مغادرتهم البلاد أو السماح لهم بالبقاء في القاعدة لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبل تركيا في برنامج إف-35.

كانت الولايات المتحدة قالت صراحة إنه لا يمكن لتركيا اقتناء منظومة إس-400 والبقاء في نفس الوقت ضمن برنامج مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

ويقول خبراء إنه في حالة استبعاد تركيا من البرنامج فسيكون ذلك أحد أبرز التصدعات في العلاقات بين البلدين في التاريخ الحديث.

كما تطرقت وسائل إعلام تركية للمواقع التي سيتم فيها نشر بطاريات صواريخ "إس - 400" الروسية بعد تسلّمها، كاشفة عن أن إحداها ستنصب في أعلى قمة بمحيط العاصمة أنقرة.

ولفتت صحيفة "يني شفق" إلى وجود اختلاف في "التقديرات حيال المكان الذي ستختاره أنقرة لنشر الصواريخ، بعد أن تتسلمها رسميا من موسكو عمّا قريب، حسب التصريحات الرسمية الأخيرة".

وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه من المقرر أن تستلم أنقرة 4 بطاريات تضم كل منها 9 عربات، إضافة إلى 144 صاروخا.

وأضافت أن أنقرة مع اقتراب موعد التسليم، سارعت للانتهاء من عمليات التدريب، حيث أرسلت وزارة الدفاع التركية وفدا عسكريا للتدريب على استخدام هذه المنظومة التي ستمنح "أنقرة نظاما قويّا في دفاعاتها الجوية".

وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع التركية تدرس "عبر هيئة متخصصة المواقع المطروحة لنشر الصواريخ، وحسب مصادر عسكرية فإنه حتى الآن لم يتم الإفصاح عن المواقع بشكل مؤكد".