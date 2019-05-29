أعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية-القطرية، عدنان موسى بور، عن إزالة العقبات من مسار التعاون التجاري مع قطر، وان البلدين لا يواجهان مشكلة خاصة في هذا الإطار.

وأضاف موسى بور، الثلاثاء، في تصريح لمراسل (إرنا): انه رغم الضغوط الدولية على قطر؛ لكن الجانبين يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية. وتابع: انه في هذا السياق وفي ضوء الجهود المكثفة تمت خلال الأيام الأخيرة إزالة كافة القيود من مسار التعاون بين طهران والدوحة.

ولفت موسى بور الى أن عملية الصادرات تتم حالياً في جميع المجالات سوى النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز. وأوضح انه طرأت قبل فترة بعض العقبات على الصادرات القطرية وبما يشمل كافة المنتجات سوى الألبسة والمنتجات الغذائية؛ لكن تمت إزالتها في المرحلة الراهنة.

وأعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية-القطرية عن بلوغ التبادل التجاري مستوى ملياري دولار على المدى القريب. وأوضح ان صادرات المواد الغذائية والمواد الإنشائية والخدمات الهندسية الايرانية قائمة لدولة قطر؛ لافتاً الى أن التبادل التجاري سيرتفع لمليار دولار في غضون فترة قصيرة، وإلى 2 مليار دولار قبل حلول موعد كأس العالم 2022 في حال إزالة بعض العقبات التجارية واللوجستية. وبيّن أن صادرات السلع الايرانية لقطر ارتفعت من 60 إلى 300 مليون دولار بعد مقاطعة الدول العربية لها (السعودية، مصر، البحرين والإمارات).

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، انه على خلفية قرار وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم فقط بتصدير المنتجات الغذائية والأدوية الى ايران؛ وعليه أجرى المسؤولون الايرانيون مباحثات مع الجانب القطري لتتم إزالة هذه العقبات في الوقت الحالي.