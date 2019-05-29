تباحث القنصل الروسي في محافظة غيلان (شمال ايران) أندريه غيور غيوفيتش فادوف، مع مدير منظمة المنطقة التجارية الحرة في ميناء أنزلي رضا مسرور، حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الترانزيت والمشاريع الاستثمارية المشتركة.

وقال فادوف، خلال اللقاء: ان المنطقة التجارية الحرة في غيلان تحظى بميزات تجارية كثيرة وحققت نجاحات في اجتذاب المستثمرين الأجانب وتحظى بآفاق مستقبلية زاهرة. وأشار فادوف الى أهمية الربط السككي ووصوله الى ميناء كاسبين الايراني؛ ووصف الميناء بأنه يمتلك طاقات طيبة للغاية في مجال النشاطات التجارية؛ معتبراً الربط السككي يثمر عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا.

من جهته، قال مسرور: ان منطقة أنزلي التجارية الحرة تم إنشاؤها بهدف توطيد العلاقات مع روسيا والبلدان المطلة على سواحل بحر قزوين؛ ووصفها بالمنطقة الاستراتيجية في هذا البحر. واعتبر البنى التحتية المتوفرة في هذه المنطقة مناسبة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الشركات الروسية في مجالات الموانئ والاقتصاد والسياحة والإعمار.

ووصف مسرور ميناء كاسبين بأنه أكبر الموانئ الايرانية المطلة على بحر قزوين، وانه يساهم بشكل كبير في تنمية التبادل التجاري مع البلدان المطلة على هذا البحر.