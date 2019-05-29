قال الملحق التجاري الايراني في أفغانستان: ان صادرات السلع الايرانية شهدت نمواً متزايداً خلال الأعوام الأخيرة.

وقال محمد رضا كريم زادة، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد): إن علاقات الجوار والقواسم المشتركة بين الجانبين يساهمان في توطيد العلاقات. وأشار الى زيارة الرئيس الأفغاني لطهران؛ موضحاً انه وعد خلال الزيارة بفتح سوق يزدان الحدودي باعتباره منفذاً رسمياً للجمارك.

ولفت كريم زادة الى أن ايران تصدر الأدوية والإسمنت وبنزين السيارات والطائرات والأسمدة الكيمياوية وإطارات السيارات والغاز السائل وعلف المواشي والدجاج وغيرها، كما تؤمن ايران 20 بالمئة من احتياجات أفغانستان للوقود.

ونوه الى إقامة معارض تقدم السلع المصنعة في كلا البلدين في البلد الآخر؛ موضحاً ان معرضاً سيقام في مدينة بيرجند مركز المحافظة يضم الكثير من المنتجات الايرانية المخصصة للتصدير الى أفغانستان.