  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254337 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصنع 45% من قطعات الصناعة السككية

إيران تصنع 45% من قطعات الصناعة السككية

أعلن رئيس جمعية مهندسي الشحن والنقل السككي الايرانية، ان المختصين المحليين يصنعون حالياً 45 بالمئة من القطعات المستخدمة بشبكة سكك الحديد.

وأوضح سيد أبوالفضل، في تصريح لوكالة أنباء فارس على هامش الجلسة التنسيقية لمعرض شركة سكك الحديد أمس الأربعاء، ان ايران تستهدف توطين صناعة هذه القطعات بنسبة 100 بالمئة في غضون 15 عاماً.

يذكر أن الدورة السابعة من معرض شركة سكك الحديد ينطلق في طهران 9 يونيو/ حزيران المقبل، بهدف عرض أحدث الإنجازات وتقنيات الصناعة السككية والفرص الاستثمارية بهذا القطاع، بمشاركة 150 شركة محلية و20 أجنبية من روسيا والصين وتركيا ولاتفيا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/7838 sec