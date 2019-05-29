أعلن رئيس جمعية مهندسي الشحن والنقل السككي الايرانية، ان المختصين المحليين يصنعون حالياً 45 بالمئة من القطعات المستخدمة بشبكة سكك الحديد.

وأوضح سيد أبوالفضل، في تصريح لوكالة أنباء فارس على هامش الجلسة التنسيقية لمعرض شركة سكك الحديد أمس الأربعاء، ان ايران تستهدف توطين صناعة هذه القطعات بنسبة 100 بالمئة في غضون 15 عاماً.

يذكر أن الدورة السابعة من معرض شركة سكك الحديد ينطلق في طهران 9 يونيو/ حزيران المقبل، بهدف عرض أحدث الإنجازات وتقنيات الصناعة السككية والفرص الاستثمارية بهذا القطاع، بمشاركة 150 شركة محلية و20 أجنبية من روسيا والصين وتركيا ولاتفيا.