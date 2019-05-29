أكد مدير الغرفة التجارية الايرانية-العراقية المشتركة، حميد حسيني، أنه وبحسب اجتماعه مع المدير التنفيذي لشركة "كالة" للألبان، فان الخسائر المادية جراء حريق مصنعها في مدينة كربلاء المقدسة مساء الثلاثاء، تقدّر بين 80 إلى 100 مليون دولار.

وأوضح حسيني، في تصريح لوكالة أنباء فارس، أنه وبحسب تصريحات القنصل الايراني في العراق والمسؤولين العراقيين فان 25 بالمئة من المصنع تعرض للاحتراق، فيما تتحدث بعض المعلومات الأخرى عن احتراق كامل. وأشار الى أن مصنع "كالة" للألبان قد بدأ فعالياته منذ عامين في السوق العراقية، بطاقة إنتاج 500 طن حليب، و300 طن لبن، و100 طن جبن، و100 طن قشطة، إضافة الى منتجات المرتديلا والنقانق.

وبيّن حسيني بأنه تم استثمار مئات الملايين من الدولارات لإنشاء هذا المصنع، وكان ينمو بوتيرة سريعة، حيث يرفد السوق العراقية يومياً بـ10 أطنان من منتجات الألبان، التي باتت ماركة معروفة في هذا البلد.

يأتي ذلك فيما تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن وفاة عاملين جراء الحريق.