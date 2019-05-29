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رقم الخبر: 254335 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: دوليات  
بوينغ 737 الاثيوبية تلقت تحذيرا مخيفا لم يستمع له أحد

بوينغ 737 الاثيوبية تلقت تحذيرا مخيفا لم يستمع له أحد

لم يتوقف طيار إثيوبي عن تحذير مسؤوليه في الخطوط الجوية الإثيوبية من المخاطر الموجودة في طائرة "بيونغ 737 ماكس"، طيلة أشهر، قبل وقوع الكارثة سقوط الطائرة، التي أودت في مارس الماضي، بحياة 157 شخصا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تحقيق لها، الأربعاء، أنها اطلعت على رسائل بريد إلكتروني بعثها الطيار، بريند كاي فون هوسلين، ووثائق أخرى، حذرت من احتمال وقوع حادث جوي كارثي بسبب هذه الطائرة.

وأبلغ هوسلين كبار المسؤولين في الخطوط الإثيوبية أن طواقم طائرة "بيونغ ماكس 737" بحاجة إلى مزيد من التدريب واتصالات أفضل، لتفادي كارثة طائرة شركة "ليون إير" الإندويسية في أكتوبر 2018، علما أن الطائرة الإندونيسية المنكوبة من نفس الطراز الذي يتحدث عنه الطيار الإثيوبي.

وحسب "بلومبرغ" فقد حث الطيار في ديسمبر 2018، مسؤوليه لتحسين التدريب الخاص بالطائرة "بيونغ ماكس 737"، وتحديدا نظام التحكم، الذي يرجح أنه السبب الرئيسي وراء سقوط الطائرة الإثيوبية.

وفي إحدى الرسائل، قال الطيار هوسلين:" ستتحطم بكل تأكيد (الطائرة)"، وذلك في حال واجه الطيارون عطلا في نظام التحكم، مشيرة إلى حادثة وقعت معه، إذ بعث بتحذير عندما حلقت الطائرة على ارتفاع منخفض للغاية بصورة خطيرة.

وفي 10 مارس الماضي، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، مما تسبب في مقتل 15 شخصا، وكان يقود الطائرة طياران آخران غير هوسلين.

وأظهرت التحقيقات أن تحذيرات هوسلين توقعت بدقة الفوضى وخطر الإنذارات التي تعامل معها طيارا "الإثيوبية المنكوبة".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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