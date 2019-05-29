ان إسرائیل وطوال السنوات الماضیة حصلت علی أنواع الدعم من قبل القوی الإستکباریة ما أدی إلی بقاء هذا الکیان طوال السنوات الماضیة. من جهة أخری فان هناک اسباباً ساعدت علی بقاء اسرائیل في تلک السنوات، منها نظرة بعض الاطراف الفلسطینیة والعربیة إلی القضیة الفلسطینیة، ما زاد من حدة الأزمة في فلسطین. وبما أن السنوات الماضیة شهدت مواجهات وخطوات قامت بها المقاومة للتصدي إلی السیاسات والإجراءات الإسرائیلیة لکن الخلافات الموجودة بین بعض القوی الفلسطینیة وعدم وجود قیادة موحدة من أجل إتخاذ القرارات اللازمة، لم تصل تلک الخطوات إلی النتائج المرجوة أو أن الإنجازات التي یتم تحقیقها لیست مستمرة وتوقفت بعد فترة. أن بعض القوی الثوریة الفلسطینیة وبعد فترة من النضال، ترکت النضال المسلح ولجأت إلی المفاوضات السیاسیة اعتقاداً منها بأن تلک المفاوضات انجع من المقاومة المسلحة ضد المحتلین، وعن طریق ذلک یمکن استعادة حقوق الشعب الفلسطیني. لکن وبعد مرور عقدین علی تلک المفاوضات، وصل ابناء الشعب الفلسطیني إلی نتیجة هامة مفادها أن الحقوق المسلوبة لا یمکن استعادتها عن طریق المفاوضات العبثیة بل عن طریق المقاومة المسلحة التي تقوم بها حرکات المقاومة الفلسطینیة وعلی رأسها حرکة حماس.

وعلی ضوء التطورات الأخیرة التي شهدتها المنطقة کالتقارب بین بعض الحکومات العربیة وإسرائیل ومحاولة تطبیع العلاقات بینها وبین الکیان المحتل، وبما أن القوی الاستکباریة مستمرة بدعمها للکیان الصهیوني المحتل من جهة، وتنازل بعض الدول العربیة عن مبدأ الدفاع عن فلسطین وإعلان دعمها لما یسمی بعملیة السلام؛ یمکننا أن نقول بأن المنظمات غیر الحکومیة یمکنها أن تملأ الفراغ وأن تلعب دوراً اساسیاً في الدفاع عن الشعب الفلسطیني وقضیته، لأن بعض الانظمة بصدد الإعتراف باسرائیل وإقامة علاقات علینة معها، لذا لا یمکن أن نتوقع منها أن تنهض لکي تدافع عن فلسطین. أن بعض الحکومات وبسبب المتغیرات التي تطرأ علی الساحة الدولیة ، تتخذ خطوات سیاسیة للتعامل مع تلک المتغیرات والتکیف معها، لکن المنظمات الأهلیة تختلف عن الحکومات فهي تستمر بنشاطها بعیداً عن الاملاءات السیاسیة. وعلیه یمکن القول بأن المنظمات غیر الحکومیة یمکنها أن تنهض للدفاع عن الشعوب المظلومة لاسیما الشعب الفلسطیني. إن تلک المنظمات یمکنها أن تساهم في إیصال مظلومیة الشعب الفلسطیني للمجتمع الدولي، وذلک عبر التطرق إلی الوضع المأساوي الذي یمر به ابناء الشعب الفلسطیني خاصة الأزمة الإنسانیة في قطاع غزة. إن تلک المنظمات وخلال نشاطها تستطیع أن تشحد الدعم لأنباء الشعب الفلسطیني من جهة وتفضح ممارسات الاحتلال الإسرائیلي وسیاساته ومخططاته في القدس والأقصی من جهة ثانیة. إن تلک المنظمات یمکنها أن تعمل من أجل حشد الدعم الإسلامي والدولي الواسع للتحرک من أجل التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائیلي في مدینة القدس منها محاولة تهوید المدینة وتدمیر المسجد الأقصی المبارک.