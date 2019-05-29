الامام الخمیني (رض) کان یری بأن إقامة اسرائیل في المنطقة هو بدایة مشروع ومخطط استعماري یشمل جمیع دول المنطقة، إضافة إلی أنها خطوة نحو تثبیت أرکان أداة الصهیونیة العالمیة والقوی الاستعماریة في المنطقة.

وهنا تکمن أهمیة القضیة الفلسطینیة وضرورة الدفاع عنها، لأن المشروع الصهیوني لا یقتصر علی فلسطین فحسب بل یشمل جمیع دول المنطقة، ومن شأن ذلك أن يمكنها من فرض هيمنتها علی مقدرات تلک الدول، کما یمکنها من فرض هیمنتها الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها علی المنطقة.

لذلک کان الإمام الخمیني یؤکد مراراً وتکراراً بأن مواجهة الکیان الصهیوني مهمة الجمیع ویجب علی دول المنطقة أن تمهد الأرضیة من أجل تحقیق هذا الهدف، وإن إزالة إسرائیل هي السبیل الوحید لمواجهة التحدیات التي تواجهها دول المنطقة. وکان یؤکد الإمام الراحل على ذلك بقوله: «یجب الاجتماع لتوحید الرؤي بشأن قضیة إزالة جرثومة الفساد هذه (إسرائیل). وإذا لم یتم إزالتها فان هذه الغدة السرطانیة ستنتشر إلی مناطق أخری».

إن الامام ومنذ بدایة مسیرته النضالیة ومناهضته للمشروع الصهیوني، کان یؤکد بأن الصهیونیة العالمیة تستهدف الإسلام والقیم الإسلامیة. وفي کتابه "ولایة الفقیه"، أشار الإمام رحمة الله علیه إلی هذه القضیة مؤکدا: «إن القوی الاستعماریة لا تتوقف عن العمل. إن هذه القوی تعمل علی السیطرة علی الرأی العام في کافة أنحاء العالم الإسلامي. أنهم ومن خلال دعایتهم یسعون إلی حرف الشباب عن الطریق القویم. هم لا یسعون من أجل تبلیغ الدین المسیحي والیهودي بین الشباب، بل یسعون إلی جر الشباب نحو اتجاه فكري يرفض مرجعية الدين في حياة الإنسان، وهذا الأمر یعتبر نجاحاً للقوی الاستعماریة».

کان الإمام الخمیني (رض) یؤکد علی أن القوی الاستعماریة والصهیونیة العالمیة یمکنها أن تهیمن علی المنطقة عبر السیطرة علی الرأي العام في المجتمعات الإسلامیة. وکان یری أیضا بأن التعالیم الدینیة وخاصة التعالیم الإسلامیة تعتبر من أهم الوسائل التي من خلالها یمکن مواجهة تلک المخططات العدوانیة، لذلک فان القوی الاستعماریة سعت إلی مواجهة الدین الإسلامي بوصفه حاجزاً أمام مشاریعها الاستعماریة في المنطقة. لذلک کان یؤکد بأن الشعوب الإسلامیة یجب أن تعلم بأن کل المخططات والمؤامرات التي استهدفت إیران بعد ثورتها الإسلامیة، جاءت بهدف إثارة الفتنة والكراهية ونشر الأفكار المتطرفة في العالم الإسلامي وبالتالي القضاء علی الإسلام. یجب علی الجمیع أن یعلم بأن التحریض من أجل شن حرب ضد إیران بوصفها مرکزاً للنهضة الإسلامیة، والحرب ضد لبنان و ارتکاب کل تلک المجازر الدمویة، وأیضاً طرح قضية السُنّة والشيعة هي من صنع أمریکا والهدف منها إثارة الفرقة بين المسلمين.