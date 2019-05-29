تم في بغداد التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة المذاهب الاسلامية الايرانية وكلية الامام الكاظم عليه السلام للعلوم الاسلامية في العراق في مجال التعاون العلمي المشترك واقامة المؤتمرات السنوية في موضوع التقريب.

وبالصدد قال عميد كلية الامام الكاظم (ع) الاستاذ المساعد الدكتور غني الخاقاني «اليوم نوقع هذه الاتفاقية العلمية مع نظراءنا في جامعة المذاهب الاسلامية من طهران ونحن موقنين بجدواها العلمية التي ستنعكس ايجابا على الطرفين بما يخدم مشاريعنا العلمية المستقبلية، لا سيما ما يرتبط بالبعثات والمنح والزمالات والنشر العلمي وإقامة المؤتمرات المشتركة والتبادل الاكاديمي في الطاقات البشرية.

واضاف الخاقاني ان الكلية تابعة لديوان الوقف الشيعي العراقي ولها فروع في الكثير من المحافظات العراقية وتستقطب الكثير من الشباب اليها، موضحا ان الكلية لها علاقات علمية وتعاملات مع مختلف الدول في القارات الاربع ولها كذلك تعاون مع جامعة المذاهب الاسلامية في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية .

واضاف الخاقاني ان الانفتاح على تجارب المؤسسات والجامعات الأقليمية والعربية والدولية يمثل أولوية علمية في عملنا نظرا لدورها في تفعيل البعد الاكاديمي بكامل إنجازاته وانعكاساته المعرفية.

من جانبه اشار رئيس جامعة المذاهب الاسلامية حجة الاسلام «محمد حسين مختاري» الى الامكانيات التي تتمتع بها الجامعة وقال : ان الكثير من الجامعات في العالم ابدت رغبتها في التعاون مع جامعة المذاهب الاسلامية وتم التوقيع على مذاكرات تفاهم مع العديد منها.

من جهته؛ عبر الوفد العلمي لجامعة المذاهب الاسلامية ممثلا بالدكتور يحيى جهانغيري رئيس الجامعة عن سعادته بالحفاوة وحسن الاستقبال من قبل الخاقاني وتوقيع الاتفاقية وبروتوكول العمل الذي يرتبط بتعزيز وشائج العلاقات العلمية بمجمل تفاصيلها الاكاديمية وإسهاماتها المعرفية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر سنوي مشترك (التقريب ) بين الجامعة والكلية في بغداد وكذلك الاتفاق على اقامة ورشات بحثية مشتركة .

يذكر ان جامعة المذاهب الاسلامية يدرس فيها اكثر من الفي طالب منهم ۱۵۰ من مختلف دول العالم في المستويات الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.