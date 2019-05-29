فاز فيلم الانيميشن الايراني «انا ذئب وآخذ القطيع» للمخرج اميرهوشنك معين بجائزة من مهرجان دولي في اليابان.

فقد شارك الفيلم في مهرجان «مديا آرت» الدولي في اليابان الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين 27 مايو الجاري وستنتهي یوم غد 31 منه، واختير للفوز بجائزة «نيو فيس» في المهرجان.

يشتمل مهرجان «نيو آرت» الدولي على اربعة اقسام هي: الفن، تسلية، انيميشن وتكنيك المانغا وفيلم «انا ذئب وآخذ القطيع» فاز في قسم الانيميشن.

قصة فيلم «ذئب انا وآخذ القطيع» (كركم وكله ميبرم) مقتبسة من كتاب للكاتبة افسانة شعبان نجاد، ومدة الفيلم 8 دقائق وسينافس 22 فيلماً من مختلف البلدان في قسم «الرؤية» لمهرجان «انسي» السينمائي الدولي في فرنسا.