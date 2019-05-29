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رقم الخبر: 254327 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «الفائزون» يوقع عقداً مع شركة توزيع أميركية

الايراني «الفائزون» يوقع عقداً مع شركة توزيع أميركية

وقع فيلم «الفائزون» للمخرج «حسن ناظر» عقدا مع شركة توزيع أميركية على هامش سوق «كان» للافلام.

أن الفيلم السينمائي «الفائزون» للمخرج «حسن ناظر» عقدا مع شركة توزيع أميركية في لوس انجلس على هامش سوق «كان» للافلام.

يلعب كل من ناجي وحسين عابديني دورهم الحقيقي في الفيلم الذي انتجه محمد محسن مسافرتشي.

تدور قصة الفيلم حول جائزة دولية تم ارسالها بالصدفة إلى بريد منطقة «كرمسار» حيث تم تغيير مصير الجائزة بعد التقاط احد الموظفين صورة مع الجائزة القيمة  لانها تقع بيد احد الاطفال والذي هو أيضا يعشق السينما ويقرر ايصال الجائزة لصاحبها ومعرفة هوية صاحبها الاصلي ومن هنا تبدأ الحكاية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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