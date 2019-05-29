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رقم الخبر: 254325 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: ثقافة وفن  
«الحد» الایراني يحصد جائزة المهرجان الفرنسي انتر 2 مارش

«الحد» الایراني يحصد جائزة المهرجان الفرنسي انتر 2 مارش

حصل فيلم «الحد» الايراني من اخراج «جواد دارايي» علی الجائزة الكبری بقرار لجنة التحكيم في مهرجان انتر 2 مارش الفرنسي العاشر.

وعقدت برامج مهرجان انتر 2 مارش الدولي في دورته العاشرة خلال فترة 18 لغاية 24 ايار  / مايو الحالي في مدينة كان الفرنسية.

ويستضيف المهرجان الذي يقام سنويا في فرنسا برعاية اتحاد القوي الفرنسي تزامنا مع مهرجان كن، ما يتراوح بين 40 و 250 فلما قصيرا من 50 بلدا تتمحور حول المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويسلط فيلم «الحد» في سبع دقائق الضوء على المشاكل التي تحدث لهذه الشريحة المجتمعية.

يذكر ان هذا الفيم الايراني سبق وان شارك في مهرجانات دولية وحصل على بعض الجوائز فيها؛ وعلى سبيل المثال يشار الى مهرجان «فورت لادرديل» الامريكي الـ32 كما فاز بجائزة من مهرجان موندنس، وجائزة افضل فيلم قصير اجنبي في مهرجان «هاليوود هيلز»  في امريكا، وجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «تريان» الدولي وثلاث جوائز اخرى من مهرجان south Georgia الامريكي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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