شرح المستشار الثقافي الإیراني لدی نیجیریا أبرز الفعالیات والنشاطات القرآنیة التي تنظمها المستشاریة بما فيها المسابقات القرآنية في مسجد «أبوجا» المرکزي.

أن المستشار الثقافي الإیراني لدی نیجیریا «سید محمود عظیمي نصرأبادي» تحدث مع قناة «NTA» التلفزیونیة النیجیریة حیث شرح جمیع الفعالیات القرآنیة التي تنظمها المستشاریة في نیجیریا.

وفي معرض رده علی سؤال مراسل قناة NTA النیجیریة حول أهمیة مسابقة طلاب المدارس للقرآن الکریم، قائلاً: إن القرآن الکریم هو الکتاب المقدس للمسلمین وهو إعجاز رسول الإسلام (ص) وهو النبراس المنیر الذي یضیئ طریق الإنسان.

وأشار الی حدیث عن رسول الله (ص) قال فیه «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» مبیناً: من هذا المنطلق من الواضح تماماً أهمیة تعلیم القرآن الکریم وحفظه وقراءته وتفسیره بالنسبة للشباب والمراهقین.

وإستطرد عظیمي نصرآبادي قائلاً: إن المستشاریة الثقافیة الإیرانیة ترغب في التعاون مع المؤسسات القرآنیة ودعم الفعالیات القرآنیة منها المسابقات وأیضاً تعمل علی تعزیز التعاون مع المؤسسات القرآنیة التي تعمل في مجال تعلیم القرآن الکریم وتنظیم المسابقات القرآنیة.

جدير بالذكر أن المستشارية الثقافية الايرانية لدى نيجيريا نظمت المسابقة الوطنية القرآنية لطلاب المدارس لمدة 3 أيام في مسجد «أبوجا» المركزي وفي الختام تم تكريم الفائزين في هذه المسابقة بحضور المستشار الثقافي الايراني «عظيمي نصر آبادي» وتم منح جوائز الى المتفوقين بما فيها ترجمات القرآن الكريم الى اللغة الانجليزية.