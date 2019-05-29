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رقم الخبر: 254323 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:16 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
نجاح باحث إيراني في إنتاج أواني صديقة للبيئة ذات قدرة عالية

نجاح باحث إيراني في إنتاج أواني صديقة للبيئة ذات قدرة عالية

نجح الباحث الإيراني أمير عاملي وزملاؤه في جامعة ولاية واشنطن في اكتشاف خليط نباتي باستخدام تقنية النانو بدلا عن خليط البوليسترين في صنع الأواني الصديقة للبيئة.

وجاء في تقرير للجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو اليوم الأربعاء أن أمير عاملي وزملاؤه في جامعة ولاية واشنطن توصلوا إلى إنتاج مادة صديقة للبيئة من أصل نباتي.

وتستخدم المادة الجديدة المكونة من النانو سلولز في صناعة الأواني الصديقة للبيئة ذات العمر الطويل والتي تتحمل 200 ضعف من وزنها وتتحلل في الطبيعة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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