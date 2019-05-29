أعلنت اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة بانه سيتم الانتهاء في غضون الاشهر المقبلة من مشروع توسعة مرقد الإمام الحسين (ع) وبناء أروقة جديدة تحت الأرض.

وقدم مدير المشروع المذكور علي مهاجري إيضاحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن المشروع الجديد خلال مراسم أقامتها اللجنة لإحياء ليلة القدر.

وقال مهاجري إن مسؤولية إعادة إعمار أكثر الأجزاء تعقيداً لمرقد الإمام الحسين (ع) وضعت على عاتق اللجنة الإيرانية إذ تكفلت ببناء سراديب جديدة وفتحها على بعضها البعض.

وأوضح أن سقوف السراديب تحت صحن المرقد الطاهر شيدت على أطواق رباعية لذلك يجب تفريغ الفواصل الموجودة بين السراديب ووضع أعمدة لمنع السقوف من الانهيار وهو ما يتطلب بذل جهود مضنية.

وأضاف أنه طبقاً لهذا المشروع سيتم إحداث منافذ عرضها 13 مترا للربط بين السراديب.

وتابع: إنه في حال إكمال مشروع السراديب الجديدة سيفتح فضاء واسع للزائرين أقرب للمرقد الطاهر للإمام الحسين(ع).

ونوه إلى أن سراديب مرقد الإمام الحسين(ع) ستكون دائرية الشكل وتحيط بالضريح الطاهر، مشيراً إلى أنها تتسع لاستضافة آلاف الزوار لا سيما في موسم الزيارة الأربعينية.

ويضم المرقد الطاهر أربعة سراديب هي: سرداب الإمام الحجة (عج) الذي يقع في الجزء الشمالي وسرداب الشهداء الذي يقع في الجهة الشرقية وسرداب الرأس الشريف في الجزء الغربي فضلاً عن سرداب باب القبلة الذي يقع في الجزء الجنوبي من الصحن.

يشار إلى أن اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة قسم محافظة كرمان / جنوب شرق/ نفذت بنجاح مشروع تنحيف أعمدة ضريح الإمام الحسين(ع) والجدران المحيطة به وهو ما دفع المسؤولين الى إحالة هذه المهمة الحساسة إلى اللجنة المذكورة.