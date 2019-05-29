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رقم الخبر: 254320 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: ثقافة وفن  
«المحيبس».. لعبة تراثية شعبية تجمع العراقيين في شهر رمضان
من أهداف هذه اللعبة تقوية أواصر المحبة والصداقة

«المحيبس».. لعبة تراثية شعبية تجمع العراقيين في شهر رمضان

أصل كلمة محيبس هي تصغير لكلمة «محبس»، التي تعني الخاتم الذي يتم البحث عنه من خلال اللعبة، ولهذه اللعبة اسم آخر وهو بات ويعني «مبيت المحبس في أيدي اللاعبين»، ويقال: «يلعبون بات».

يتم لعب المحيبس بفريقين وبأي عدد من المشتركين، حيث يقوم أحد الفريقين الذي يشتري المحبس (الخاتم) بعدد من النقاط يتم منحها للفريق الآخر، بتخبئته بيد أحد أفراد فريقه دون علم الفريق الثاني، عندها يقوم أحد أفراد الفريق الثاني بالبحث عن المحبس بإسقاط الأشخاص، الذي يعتقد بعدم وجود المحبس بيدهم، فإن أخرج أحد اللاعبين وكان المحبس بيده يخسر الفريق نقطة (في هذه الحالة يصرخ اللاعب الذي بيده الخاتم بكلمة «بات»، ومن هنا جاء الاسم الثاني للعبة)، ويعاد تخبئة المحبس من جديد، وإن حزر رئيس الفريق الأول اليد المخبأ بها المحبس ربح فريقه نقطة وحصل على الخاتم ليخبئه بدوره عند أحد أفراد فريقه، ليبحث عنه الفريق الثاني وهكذا. يستمر اللعب لحين وصول أحد الفريقين لمجموع النقاط التي يتفق عليها مسبقًا، وبذلك يكون هو الفريق الفائز، ويحصل على الجائزة، ويدفع الفريق الخاسر كلفة صواني الحلويات، وتكون في العادة البقلاوة والزلابية البغدادية التي توزع على الفريقين والمشاهدين، عادةً ما ترافق اللعبة مجموعة من الأهازيج والأغاني التراثية مثل المربعات والجالغي البغدادي لبث الحماس والتسلية بين الحضور. يكون اللعب على شكل تسقيط بين فرق المحلات والمدن العراقية، ويحصل الفريق الفائز في آخر أيام شهر رمضان على الجائزة الكبرى. وتوجد حاليا دورات للعب المحيبس على مستوى العراق وبغداد.

ومع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام تنتشر لعبة المحيبس التراثية الرمضانية في الشارع العراقي الشعبي بشكل لافت للنظر، وتستهوي هذه اللعبة آلاف العراقيين من لاعبين ومشجعين وجمهور يتابع بشغف مباريات بطولات العراق في المحيبس طيلة ليالي رمضان من خلال شاشة التلفزيون.

لعبة المحيبس (الخاتم) لعبة جماعية شعبية تمارس في الأحياء والمقاهي الشعبية منذ مئات السنين، ويضم كل فريق من الفريقين المتنافسين الذي يمثل الحارة أو الزقاق أو المحلة أو المدينة أكثر من عشرة لاعبين، ويصل أحيانا إلى ألف لاعب في الفرق الكبيرة، ومثله في الفريق الخصم، ومن أهداف هذه اللعبة تقوية أواصر المحبة والصداقة بين أبناء الحي الواحد وتوطيد الإخوة، والتعارف بين أبناء المدينة الواحدة من خلال هذه اللعبة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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