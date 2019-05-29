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رقم الخبر: 254319
تاريخ النشر: أيار 29, 2019
الوقت: 15:23
الاقسام: منوعات
أسلحة ترامب
الکلمات المفتاحية
ترامب
اسلحة
الوطن العربي
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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