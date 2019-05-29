وذكرت صحيفة حرييت التركية أن الشاب السوري «فيصل الماراتي» والبالغ من العمر 38 عاما تعرض لـجريمة قتل بشعة بعد ذبحه من قبل شاب وسط الشارع العام في الحي .

وأوضحت الصحيفة أن الجريمة وقعت بعد خلاف وتلاسن بين المقتول والجاني والذي يدعى «حكمت»، ونتيجة تطور الخلاف أقدم المدعو «حكمت» على قطع «حلقه» وذبحه منتصف الطريق

وأشارت الصحيفة أن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل «حكمت»، وتم نقله إلى قسم طرسوس لإستجوابه .

من جهته، ظهر شقيق المجني عليه في شريط فيديو مصور، وأكد أنه أخيه (فيصل المنحدر من بلدة المسيفرة في ريف حلب)، قتل بدم بارد من قبل الشاب التركي «الكردي» حكمت بعد تلاسن .

وأكد شقيق المغدور أن أخيه لم يكن في ذمته أموالا ً لأحد، وأنه قتل بطريقة غريبة .

وتشهد المدن والبلدات التركية جرائم قتل متنوعة بحق السوريين، كان آخرها حرق مواطن سوري داخل صندوق سيارته وهو على قيد الحياة في منطقة هاياتي الحدودية مع سوريا.