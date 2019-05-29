  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254317 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: منوعات  
تخريج تلميذين عمرهما 95 و85 عاماً من المرحلة الثانوية

تخريج تلميذين عمرهما 95 و85 عاماً من المرحلة الثانوية

احتفلت مدرستان أميركيتان بتخريج رجلين مسنين من طلابها القدامى، لم يتمكنا من حضور حفل تخرج المرحلة الثانوية قبل عقود.

وترك جو بيريكون (95 عاما) مقاعد الدراسة للمشاركة في الحرب العالمية الثانية عام 1943، في حين لم يتمكن بيل كرادوك (85 عاما) من المشاركة في حفل التخريج بسبب مشاركته في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وتسلم بيريكون شهادة الثانوية العامة من مدرسته بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، بعد عودته من الحرب في أوروبا، في حين حصل كرادوك على الشهادة من مدرسته في ولاية تينيسي.

وتزامن إقامة حفلي التخرج لكل من بيريكون وكرادوك مع «يوم الذكرى» الذي يحتفل به الأميركيون في آخر يوم اثنين من شهر مايو من كل عام، تكريما للجنود الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وجاء حفل التخرج تكريما لكل من بيريكون وكرادوك بعد عقود من الزمن، بعد أن غابا عن حفلي تخرجيهما في عامي 1943 و1955 على التوالي، وفقما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

والتحق الرجلان المسنان بحفل التخرج الذي أقيم للطلبة الخريجين من الثانوية العامة هذا العام، وسط حفاوة كبيرة من الحضور وتصفيق حار من الطلبة والمدرسين.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec