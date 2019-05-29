نجا سائق ألماني بأعجوبة من كمين رادار سرعة كان على وشك تسجيل مخالفة بحقه، بعد أن تجاوزت سرعة سيارته الحد المسموح به، وذلك بفضل «حمامة».

وقالت الشرطة في إحدى المدن غربي ألمانيا، إن «التدخل الإلهي» أنقذ سائقا مسرعا من الحصول على مخالفة، بعد أن حجبت حمامة الصورة عن كاميرا الرادار في اللحظة المناسبة.

ونشرت شرطة فيرزن الصورة التي ظهرت فيها الحمامة أمام وجه السائق، على صفحتها في فيسبوك، مشيرة إلى أنها تدخلت في اللحظة المناسبة لمساعدة السائق.

ففي اللحظة التي التقط الرادار السائق يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 30 كيلومترا في الساعة، وأومضت الكاميرا، حلقت الحمامة أمام السيارة، حيث أخفت وجه السائق بجناحيها المنتشرين، وبالتالي إخفاء الدليل الضروري على من كان خلف عجلة القيادة.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها: «بفضل الملاك الحارس ذي الريش، نجا السائق من دفع غرامة قدرها 105 يورو (117 دولارا)».