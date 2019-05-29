  • الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254314 تاريخ النشر: أيار 29, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
توفي على متن طائرة والسبب 246 عبوة كوكائين

توفي على متن طائرة والسبب 246 عبوة كوكائين

أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان هبطت اضطراريا في مكسيكو سيتي بعد تعرض أحد الركاب لوعكة صحية، قبل أن تعلن وفاته لاحقا، من جراء وجود 246 عبوة كوكائين في المعدة والأمعاء.

وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا شمالي المكسيك إن الرجل (42 عاما)، ويدعى أودو إن، عانى خلال الرحلة من التشنجات، مما دفع طاقم الطائرة لطلب الإذن للهبوط اضطراريا.

وأضاف «عندما هبطت الطائرة في الساعة 2:25 صباحا يوم الجمعة، استقلها المسعفون حيث أعلن وفاة أودو إن»، وفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وخلال تشريح جثة الياباني تم اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 عبوة كوكائين، يبلغ حجم كل منها 1 سم في 2.5 سم، وقال الادعاء إن سبب الوفاة هو تورم المخ، الناجم عن جرعة زائدة من المخدرات.

وذكر البيان أن الطائرة، التي تقل 198 راكبا اخر، استأنفت رحلتها إلى اليابان بعد نقل الجثة وتنفيذ البروتوكولات الدولية.

يذكر أن نقل المخدرات داخل المعدة والأمعاء تكتيك يستخدمه عصابات المخدرات على نطاق واسع حول العالم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/9654 sec